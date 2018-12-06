آخر ما قاله جورج بوش الأب قبل رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، السبت 2 ديسمبر عن عمر ناهز الـ 94 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

تقارير إعلامية أمريكية، كشفت عن الكلمات الأخيرة لجورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت نقلا عن مصادر مقربة من العائلة تحدث الرئيس “جورج دبليو إتش بوش” مع ابنه عبر الهاتف.. وفي المكالمة التي تمت عبر مكبر الصوت، قال الابن لوالده: لقد كنت أبا رائعا وكان رد الأب وكلمته الأخيرة أنا أيضا أحبك.

وسائل الإعلام نقلت أيضا ما جاء على لسان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، الذي أكد أن آخر كلمات الرئيس الراحل كانت موجهة لابنه جورج.

جيمس بيكر قال في تصريحات نقلتها شبكة “إي بي سي”: إنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره، استفاق وفتح عينيه.. ونظر إليه وقال مرحبا بك.. إلى أين نحن ذاهبون؟.. فقال بيكر: نحن ذاهبون إلى الجنة.. ورد بوش قائلا: جيد.. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب إليه.

بيكر أوضح أن الكلمات الأخيرة لبوش كانت في ختام مكالمة هاتفية مع ابنه جورج، حيث قال: “وأنا كذلك أحبك”.