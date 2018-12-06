ميشيل أوباما في مدرسة الإلهام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مدرسة فتيات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد مرور 9 سنوات على زيارتها الأولى لها.

المدرسة كانت سببا في إلهام ميشيل أوباما بمبادرة تعليمية عالمية، وذلك عندما كانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، وذلك في إطار الترويج لمذكراتها.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فقد تقدمت ميشيل أوباما، بالشكر إلى طالبات مدرسة “إليزابيث جاريت أندرسون” في لندن، مشيرة إلى أنها كانت سببا في تحفيزها على التركيز على تعليم الفتيات.. وقالت: إلى أي مدى تتحلى فتياتنا بالموهبة والشجاعة والأمل لدى سعيهن لفعل كل ما هو صواب رغم مواجهة الكثير من الصعاب.

ميشيل حثت الطالبات على الإيمان بقدرتهن على القيام بأي شيء إذا كن مستعدات للعمل بما يكفي من الجدية، كما دعت الكليات والجامعات إلى بذل المزيد من الجهد من أجل استقطاب الطالبات الأقل حظا.. وقالت: على الجامعات العمل على الوصول إلى أطفالنا في سن مبكرة للغاية.

زوجة أوباما كانت قد زارت هذه المدرسة خلال أول زيارة رسمية لها إلى بريطانيا عام 2009.. وتضم المدرسة حاليا 900 طالبة يتحدثن نحو 60 لغة.

يشار إلى أن مذكرات ميشيل أوباما تعرض تسلسلا زمنيا لحياتها بدءا من سنوات نشأتها بولاية شيكاغو الأمريكية، ومرورا بالسنوات التي أمضتها داخل البيت الأبيض كأم لابنتين وكأول سيدة أولى أمريكية من أصل أفريقي.