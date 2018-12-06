أحمد السقا يتذكر جده المطرب الراحل.. من يكون؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تذكر الفنان المصري أحمد السقا جده المطرب الراحل بتدوينة مؤثرة كتبها، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

السقا عبر عن فخره بجده لوالدته الفنان الراحل عبده السروجي، حيث كتب: “الله يرحمك يا جدى.. عبده السروجى أول من غنى بلد المحبوب.. وغريب الدار “.

الفنان المصري أضاف: “وإذا بحثتم عن تاريخه. ستجدوا المزيد.. وهو من غنى لفلسطين أغنية تعد من الروائع اسمها الله يصونك يا فلسطين ..عبده السروجى جدي ولي الفخر”.

والفنان الراحل عبده السروجي من مواليد 1 يناير 1911، وتوفي في 13 ديسمبر 1978، وهو مغني مصري، غنى في أوبريت الليلة الكبيرة، وهو جد الممثل أحمد السقا من ناحية الأم.

ومن أشهر أغانيه: “غريب الدار، بكت في إيديا الشموع، غنيت على عودي، النهاردة العيد، مســحراتى، على بلدى المحبوب، الفجر لاح والطير غنى، يا نيل هدية وأكتر شويه”.

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية، منها: “فيلم من الجاني، فيلم بين نارين، فيلم أحلام الحب، فيلم نجف، فيلم حب من السماء، فيلم وادي النجوم، فيلم حياة الظلام”.