أنغام تفاجئ جمهورها بما فعله عمرو دياب معها في أغنيتها «بخاف أفرح»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت أغنية “بخاف أفرح” للمطربة المصرية أنغام نجاحا واسعا منذ طرحها سبتمبر الماضي، ولاقت ردود أفعال إيجابية من مستمعيها.

المطربة أنغام كشفت عن مفاجأة أعلنتها لجمهورها لأول مرة، وهي مشاركة الفنان عمرو دياب في تلحين الأغنية.

أنغام قالت، في تصريحاتها لبرنامج “عرب وود” على قناة “روتانا”: “الأغنية عدت على عمرو دياب وشارك في تلحينها مع الملحن خالد عز”.

الفنانة المصرية أضافت: “دياب رفض كتابة اسمه عليها واختار أن اسم خالد عز هو اللي يتكتب لأن هو صاحب الجزء الأكبر في اللحن”.

وخلال اللقاء أكدت أنغام على حبها للأعاني الخليجية، وأكدت حرصها الدائم على تقديم عدد من الأغنيات الخليجية كل فترة.، لافتة إلى أنها تستعد لتقديم دويتو جديد مع الفنان السعودي رابح صقر خلال الأيام المقبلة.

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في الكويت بمشاركة الفنانة السورية أصالة.

يذكر أن القناة الرسمية لشركة “روتانا” بموقع YouTube كانت قد أطلقت أغنية “بخاف أفرح” لأنغام في شهر سبتمبر الماضي، وقد حققت الأغنية نسب مشاهدة عالية في فترة، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز.