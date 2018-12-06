اختتام فعاليات مهرجان كشمير السينمائي الدولي بحضور نجوم بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

للمهرجانات السينمائية سحرها معين الذي يثير كل هواة الأفلام، ووعندما تضيف خلفية مدينة “كشمير” إلى ذلك، لا بد أن تكون النتائج مذهلة.

هذا هو بالضبط ما حدث عندما افتتح المهرجان الرابع لكشمير السينمائي العالمي (KWFF) في سريناجار مؤخرا. كان المكان، “قاعة طاغور، مليئًا بالمشجعين والجماهير المتحمسين، وكلهم يتطلعون إلى الاحتفال لمدة سبعة أيام بأحد أكثر أشكال الفن المحبوبة، السينما.

يهدف المهرجان إلى تقديم أفلام “عالمية المستوى” لشباب كشمير، وسيتم اختتامها في الرابع من ديسمبر عام 2018. وقد شهد الافتتاح الكبير للمهرجان مشاهير بوليوود مثل فاروق عبد الله وغيرهم من كبار الشخصيات.

بعض من أكثر الأسماء المشهود لها في بوليوود حضر هذه الدورة لمهرجان كشمير السينمائي العالمي، مما جعلها شأنًا مرصعًا بالنجوم. ومن بين الحضور النجمة تابو، والمخرج أشوك كول، والممثل السينمائي والمسرح راجيت كابور، والموزع راج بانسال، وفاني تريباثي تيكو، ونائب عمدة سريناجار الشيخ عمران ومدير المهرجان على أحمد خان. يلتزم المهرجان الذي يستغرق سبعة أيام بتقديم أفضل الأفلام العالمية بكشمير وتوفير منصة للمخرجين الموهوبين في الوادي.

بدأ المهرجان فعالياته في 28 نوفمبر 2018 ويستمر حتى 4 ديسمبر. وقد تلقت النسخة الرابعة من مهرجان كشمير السينمائي العالمي عدة مشاركات، سواء من داخل الهند أو على المستوى الدولي بأكثر من 215 فيلما وأكثر من 11 بلدًا وأكثر من 8500 شخص.

بالإضافة إلى عرض الأفلام، يقوم المهرجان أيضًا بتنظيم العديد من ورش العمل والمناقشات الجماعية بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية والجوائز.