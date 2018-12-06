شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال ينتهى من تسجيل أغنية "من غير مجاملة" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعمية وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

وطرح أحمد جمال أغنية "أنت أقوى" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة التضامن الاجتماعى وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها خلال أقل من شهر.

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال تتر برنامج مصطفى حسنى الجديد "كنوز" الذى يعرض على قناة on e ضمن الخريطة البرامجة الجديدة للقناة، وهى من كلمات أسامة عبد الصبور والملحن مدين، بالإضافة إلى الموزع أحمد عادل وهندسة الصوت مصطفى روؤف.