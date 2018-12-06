شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى حب شريهان ملكة فوازير رمضان فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على معايدة إيقونة الفن وملكة الفوازير شريهان بمناسبة عيد ميلادها الـ54، متمنين لها السعادة والنجاح فى حياتها معبرين عن اشتياقهم لها.

ونشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة للفنانة شريهان وكتبت عليها قائلة "كل سنة وأنتى نجمة كل جيل، ياللى جمالك عمره ما هيكون موضة وتروح، تعيشى وتفضلى حبيبة الملايين وأطيب قلب فى الدنيا".



آيتن عامر

هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على إنستجرام الفنانة الكبيرة شريهان بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت عليها قائلة "كل سنة وأنت نجمة الشاشة، بالرغم من غيابك عن الشاشة، لكن لم تغيبى عن قلوبنا، وحشتينا يا شريهان".





رانيا يوسف

كما نشر السيناريست تامر حبيب صورة له مع شريهان عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "عقبال مليون سنة حلوة زيك، يا حلم حلمته واتحقق"، أما الفنانة بدرية طلبة وجهت رسالة حب لأيقونة الاستعراض شريهان بمناسبة عيد ميلادها.





تامر حبيب

وبدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهم العديد من الأفلام المهمة "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح والمسرحيات سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على ومن أشهر فوازيرها "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".