شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة ونجوى كرم والدوزى والشاب خالد فى حفل توزيع جوائز داف باما بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع كل من المطربة التونسية لطيفة والنجم الجزائرى الشاب خالد والمطربة اللبنانية نجوى كرم والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى لأول مرة معا فى دبى، حيث يشهدون انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من حفل توزيع جوائز داف باما ميوزيك اوورد الألمانية، الذى تحتضنه مدينة دبى للإعلام، مساء الجمعة 21 ديسمبر.

ويشهد نخبة النجوم العرب انطلاق النسخة "العربية" الأولى لحفل توزيع الجوائز الألمانية التى تقام هذا العام لأول مرة فى دولة عربية بعد تقديمها كل عام فى ألمانيا، ويمثل كل منهم بلده فى اختيار لقب أفضل مطرب، حيث تقتنص لطيفة الجائزة بعد منافسة جماهيرية مع صابر الرباعى عن تونس، فى حين يخطفها الدوزى بعد صراع جماهيرى شرس مع سعد لمجرد والديفا سميرة سعيد ممثلين عن المغرب بعد فوزه أيضًا بلقب العام الماضى، بينما يتوج بها الشاب خالد عن الجزائر ونجوى كرم عن لبنان، ومن المنتظر أيضًا إعلان اسم النجم المتوج عن سوريا بعد منافسة بين أصالة وفايا يونان ونجم فلسطين بعد تحدى جمع يعقوب شاهين ومحمد عساف.

وتم إعلان أسماء هؤلاء النجوم فى اللائحة الأولية لضيوف حفل التكريم العرب من قبل إدارة المهرجان ومن المنتظر بالنسبة للجمهور المصرى إعلان الممثل المصري فى المهرجان، بعد منافسة حادة جمعت الهضبة عمرو دياب وتامر حسنى وحماقى، فى حين يتوج الكينج محمد منير وحيدًا بجائزة "الأسطورة" عن مجمل مشواره الفنى، بعدما حصل على الجائزة من قبل فى نسخة العام قبل الماضى، وفتحت "الداف باما" باب التصويت رسميًا للجماهير من مختلف دول العالم نهاية أغسطس الماضى للإدلاء بأصواتهم لاختيار مطربهم المفضل من كل دولة.