تعرف على مهنة كيفين هارت مذيع حفل الأوسكار قبل الشهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كيفن هارت" نجم استطاع أن يبهر العالم خلال سنوات طويلة بتقديم عدد من الأعمال الفنية المميزة التى كانت تجد عادة إشادات من قبل النقاد الفنيين والجمهور، وبمجرد أن أعلن أمس القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 أن هارت سيقدم حفل الأوسكار الـ91 يوم الأحد 24 فبراير 2019، على مسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية تحول هارت ضمن الأكثر بحثا على مواقع الإنترنت، أيضا تحولت تفاصيل حياته لمحط اهتمام الكثيرين.

وما لا يعرفه الكثيرون أن كيفين هارت الذى سيقدم حفل الأوسكار لعام 2019 عمل فى بداية حياته وبمرحلة الشباب "بائع أحذية رياضية" بأحد المتاجر الكبرى، وهى كانت إحدى أهم الخطوات فى حياته التى جعلته يعتمد على نفسه بنسبة كبيرة.

وفى هذه الفترة وخلال عمل كيفين هارت فى المتجر كان يجد كل من يتعامل معه أنه كوميديان من الدرجة الأولى إلا أن هارت لم يكن فى ذلك الحين يعرف هذا الجانب الخفى بشخصيته، ثم أخذ كيفين خطوة فى حياته ليدخل عالم الفن بأحد الملاهى الليلية فى فلاديلفيا، حيث كان يقدم "stand-up comedy" حقق نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت، ثم تطورت خطواته الفنية ليتحول لواحد من أهم نجوم هوليوود، ووصلت أرباح كيفين هارت إلى 57 مليون دولار فى عام 2018.

يذكر أن كيفين هارت الذى بدأ مسيرته الفنية فى 2001، قدم حتى الآن عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة علي الساحة بهوليوود، ومن أبرزهم " Ride Along " و" Think Like a Man Too " و" The Wedding Ringer " و" Central Intelligence " و" The Upside " وغيرهم.