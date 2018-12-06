تامر حبيب عن شريهان: "حلم حلمته واتحقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة النجمة شريهان بعيد ميلادها الـ54 ونشر صورة تجمعهما بمناسبة عيد ميلادها الـ54 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب: "عقبال مليون سنة حلوين زيك يا حلم حلمتة و اتحقق".

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