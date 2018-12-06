ماضي توفيق الدقن: معظم إفيهات والدي من تأليفه وهذه أول "لزمة" قالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- أحمد طرانة:

قال المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الكبير توفيق الدقن، إن والده الراحل "ألف" 90 بالمائة من إفيهات الأفلام التي اشتهر بها.

وأكد "الدقن" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أول هذه الإفيهات كانت جملته الشهيرة "استر ياللي بتستر"، إذ قدمها في المسلسل الإذاعي الشهير "سمارة" الذي لعب فيه شخصية المعلم سلطان، ومن بعدها رددها كل من قدم هذه الشخصية، حتى أن هناك أعمال استخدمت هذه العبارة بعد نجاحها.

وتابع: "والدي كان يبتدع، وحينما يكتشف عبارة ما في السيناريو، يستأذن المخرج والمؤلف أن يرددها أكثر من مرة لتصبح لزمة، فهم يثقون كثيرا في ذكاء والدي، هذا إلى جانب ما قدمه بنفسه من إفيهات".

واستكمل: "والدي كان بيقول أنا أحب أحط الفلفل والشطة في الدور، خصوصا إنه ظهر في وقت كان فيه نجوم كبار قدموا أدوار الشر، فحب يبقى مميز وسطهم ويكون له بصمة خاصة، فقدم الإفيهات عشان يبقى مختلف، والحمد لله الناس لسه لحد النهاردة فاكرينها، وهو اختار لنفسه سكة عشان يفرق مع الناس".

وأشار إلى إن الجمهور كان ينتظر إفيهات "الدقن" في الأعمال، وتابع: "على سبيل المثال كان الإفيه الشهير صلاة النبي أحسن، وهذه العبارة نقولها على أشياء كثيرة لا تعجبنا، وكان يقولها كقول حق يراد به باطل في شخصية الباز أفندي التي قدمها ضمن أحداث فيلم ابن حميدو".

واختتم حديثه قائلا: "والدي كان يقدم الإفيهات حتى يسعد الجمهور، ويجعله يفكر فيما يقال، ولم يقدم عبث خاصة أن نجوم العصر الذهبي كانوا على قدر كبير من الثقافة".

النجم توفيق الدقن قدم عدد من أشهر إفيهات السينما المصرية، أبرزها "صلاة النبي أحسن"، "ألو يا أمم"، "أحلى من الشرف مفيش"، "عبده دنص يا آه يا آه"، "العلبة دي فيها فيل"، "الناس كلها بقت فتوات.. أمال مين اللي هينضرب".