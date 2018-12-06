شاهد… ممرض سعودي أنقذ مسنا من الاختناق في مطعم بجدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 01:03 مساءً - في موقف بطولي وإنساني، تمكن ممرض سعودي من منسوبي مستشفى الأمل بجدة، من إنقاذ مواطن توقف تنفسه بسبب قطعة عظم علقت بمجرى تنفسه أثناء تناوله وجبة الغداء، بأحد المطاعم في محافظة جدة، حيث تمكن من اتخاذ إجراء سريع معه وبالتالي إخراج تلك القطعة وعودة التنفس له.

الممرض السعودي فهد الحارثي، تحدث إلى “العربية.نت” عن تفاصيل الحادثة بقوله: “كنت أتناول وجبة الغداء مع أحد الأصدقاء، بأحد المطاعم في محافظة جدة، وبعد الانتهاء من وجبه الغداء جلست في انتظار عودة صديقي، ولفت انتباهي رجل يجلس بقربه ويقوم بحركات غريبة، يرفع يده ويمسك بها على منطقة الحلق، ويضرب بها على صدره، مما جعلني أهرع إليه لمعرفة الوضع”.

وأكمل التفاصيل: “عند وصولي تبيّن لي بأنه “غاص” ولديه انسداد في مجرى الهواء بسبب عظمة، وأخبرته بأن لدي الخبرة الكافية لإسعافه، ولكنه لم يستجب ويتعاون، نظراً لحالته الصحية وحالة الاختناق والخوف، وتقلبت عيناه من شدة الاختناق بعد محاولات ضربه على جنبه، ولكن دون جدوى، وتم الاستعانة ببعض الشباب في الجلسة المجاورة للمساعدة، وتحريك الرأس وإيقافه لدفع القطعة عن طريق القفص الصدري”.

وتابع: “الرجل كبيرٌ بالسن وظروفه الصحية لا تساعده بالفعل لكي يتعاون معي، وساعدوني الشباب وتمكنا من إيقافه، لتخرج تلك القطعة من حلقه، وفقاً وتطبيقًا لما تعلمته بدورة السي بي آر، ومن ثم بدأ يتنفس بشكلٍ طبيعي ولله الحمد بعد الضغطة الرابعة”.

الحارثي يعمل في مجال التمريض منذ 14عاما، وهذه المرة الأولى التي يقوم بها بممارسة الإنقاذ خارج المستشفى، وقال: “إنني فخور بما قمت به من عمل نبيل، وقيمة هامة سأحتفظ بها لحياتي القادمة، فهي من أسعد مواقف الحياة بأني أنقذ إنسانا”.

الممرض الحارثي كسب تقديرا كبيرا من المجتمع ودعوات الأهل، والذي تناقلوا عبر منصات التواصل الاجتماعية فيديو يوثق الحادثة سجلته كاميرا المطعم .