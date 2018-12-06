قدمت شكوى لدى الشرطة ضد التاجر.. باعني “حشيشة مغشوشة” لم توصلني للنشوة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 01:03 مساءً - سيدة تبلغ من العمر 29 عاماً قامت بتقديم بلاغ غريب لدى شرطة مالمو وذلك بحسب ما نشرته صحيفة مالمو 24 حيث جاء في بلاغ السيدة أنها قامت بطلب شراء الحشيشة من شخص تقوم عادة بشراء الحشيشة منه لكن هذه المرة قام بوضع مواد أخرى ضمن كمية الحشيش التي قامت بشراؤها.

وهي لم تصل لحالة النشوة المطلوبة بعد تناولها للحشيش.

وفي التفاصيل تقول السيدة آنها تشتري الحشيشة من شخص في مالمو يبلغ من العمر 31 عاماً ولكن يبدو أن هذه المرة قام بمزج الحشيشة بمواد أخرى حيث لم تحصل هذه السيدة على تأثيرات النشوة التي كانت تحصل عليها بالعادة.

و تقول بأنها متأكدة من أن الشخص قام بإضافة أشياء أخرى إلى الحشيشة و هذا يعتبر غش و هي تريد بتقديم بلاغ ضد البائع.

وفقاً للشرطة فأن سجل السيدة لا يحوي على أي اشتباه بحقها في قيامها بأنشطة بيع أو ترويج المخدرات لكن سيتم التحقيق معها بصفة شراء مواد مخدرة غير مشروعة.

وكالات.