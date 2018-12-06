بالصور: دوا ليبا كحمامة سلام على غلاف مجلة “فوغ”.. وإطلالة مُرصَّعة بالمجوهرات!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 01:03 مساءً - تُعد المغنية الأمريكية “دوا ليبا” من النجمات الشابات اللواتي استطعن بفترة قصيرة حصد شهرة كبيرة في عالم الفن، لذلك ليس مُستغربًا أن تَطل على غلاف مجلة “فوغ” العالمية بنسختها البريطانية لعدد شهر يناير.

بدت الحسناء غاية في الجمال والفتنة بفستانها الأيفوري المُرصَّع بالمجوهرات ذو فتحة توسَطَّت صدرها، وما زادها إثارة ظلال عيونها الناري من درجات اللون الأحمر وأحمر شفاهها الوردي، وخصلات شعرها البني القصير المُتطايرة.

وفي صورة أخرى، تُطِّل “ليبا” بفستان أبيض طويل مُزيَّن كاملًا بالريش، حيث بدت فيه كحمامة سلام.

وبالتأكيد كأي شخصية، فإن “دوا ليبا”، البالغة من العمر 23 عامًا، تمتلك أرائها ومعتقداتها الشخصية حول العديد من القضايا الشائكة في الوقت الحالي، فقد أشارت أن المساواة بين الجنسين لا يعني من منظورها الشخصي “كراهية الرجال”، كما أشارت أنها دائمًا ما تُشيد بجمالها وشكلها لتزيد من ثقتها بنفسها.

كما اعترفت النجمة الحسناء أن إنجازات المرأة انتُقِصَت من أهميتها عبر التاريخ، مُقارنة بالرجال الذين يتم الإشادة بأعمالهم وإنجازتهم، تقول: “المساواة بين الجنسين لا تعني بالنسبة لي كره الرجال، بل تعني أننا نستحق فرص متساوية”.

ونصحت “ليبا” الجميع بإخبار أنفسهم شيئين إيجابين على الأقل لبناء ثقتهم بنفسهم.

وفي وقت سابق، تلقت “دوا ليبا”، البالغة من العمر 23 عامًا، جائزة تكريمية خلال تواجدها في حفل Variety Hitmakers لدورته الثانية والمُقام في فندق The Sunset Tower بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.