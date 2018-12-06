صور: الممثلة نورمان أسعد من مسلسل جميل وهناء هل تتذكرونها؟.. هكذا أصبحت اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 01:03 مساءً - رغم مرور ما يقارب العشر سنوات على إعتزالها إلا أن اسم نورمان أسعد لا يزال متداول، وأخبارها حتى اليوم تُعد مادة دسمة للحديث والكتابه فيها فهي النجمة الحاضرة بالغياب

ويبدو أن نشر صور إبنتها من النجم أيمن زيدان، ألهبت الصحافة العربية للكتابة فأعادت الحديث عن علاقاتها، مواقفها، وأعمالها، وخصوصاً عن تغير ملامحها جراء الجراحات التجميلية.جودي ابنة الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد بأحدث صورها المسربة

حيث انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مجموعة صور جديدة للممثلة السورية ​نورمان أسعد​ بطلة المسلسل الشهير “جميل وهناء”

وظهرت نورمان أسعد بالصور مع ملامح وجه متغيرة، الأمر الّذي دفع بالعديد من المتابعين إلى اتهامها بأنها خضعت للعديد من العمليات التجميلية.

من ناحية أخرى، كانت نورمان قد ابتعدت عن الأضواء من دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، بينما هناك بعض الشائعات والأخبار لفتت إلى أنها اعتزلت الفن بسبب زواجها ومن أجل التفرّغ لعائلتها، باعتبار أن التمثيل يأخذ الكثير من وقت الشخص.نورمان أسعد لحظة تكريمها بالحفل الخيري الخاص بالجمعية البخارية الخيرية بالأردن

في العام 91 أسرت إبنة الثامنة عشر عاماً قلوب المشاهدين منذ أول ظهور لها في مسلسل قبض الريح مع الراحل خالد تاجا ، فتوقع لها الكثيرون هذا النجاح الساحق،حيث صعدت سلم النجومية بسرعة فائقة وأصبحت نجمة صف أول وطرف ثاني من ضمن أهم الثنائيات التي عرفتها الدراما السورية، وفي عز نجوميتها غابت مخلفة ورائها لغز كبير فلاحقتها الإشاعات منذ اعتزالها وحتى اليوم

وأعلنت نورمان إعتزالها العمل الفني في عام 2007 وذلك بعد زواجها الثالث. وآخر ظهور إعلامي لها في العام 2011 خلال إتصال أجرته مع تلفزيون “الدنيا” تحدثت فيه عن موقفها من الأزمة السورية، إضافة لتكريمها كضيفة شرف خلال نفس العام بحفل خيري خاص أقامته الجمعية الخيرية البخارية في الأردن، إحتفاءً بأمهات الأيتام في يوم الأم العالمي.

وتزوجت اسعد من الفنانن ايمن زيدان فجأة ومن دون مقدمات من نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات “جميل وهناء” ولكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج إذ انفصلاً لأسباب غير معروفة و لكن ظلا صديقين و شاركا معا في بطولة مسلسل “ألو جميل ألو هناء” الجزء الثاني من مسلسل “يوميات جميل وهناء”.

وتزوج أيمن زيدان بعد طلاقه الأول من أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني، ولكن الانفصال وقع سريعاً بعد شهور قليلة، ورزق منه بإبنته يمنى.

وعاد مرة أخرى للزواج من نورمان أسعد ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهم عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها.

وفي مطلع عام 2007 تداولت الصحافة خبر زواجها من رجل الأعمال إماراتي محمد الطاير، لكن تبين فيما بعد بأنه رجل الأعمال و السياسي الكردي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

وأنجبت منه أربعة أبناء ابن إسمه “تيجان” وثلاثة بنات هن تاج جينار وأصغرهن روجينا وقد أقامت معه منتقلة بين أميركا والأردن حيث إستقرت في العاصمة الأردنية عمان.