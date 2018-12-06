“إنتبه” لـ ماجد المهندس تواصل رحلة الملايين!

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية “إنتبه” للنجم ماجد المهندس رحلة نجاحها منذ إطلاقها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ5 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر على طرحها رسميًا عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير بالذكر أن أغنية “إنتبه” هي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله وتوزيع باسل الهاشمي ومن إنتاج “روتانا” للصوتيات والمرئيات. لمشاهدة فيديو أغنية “إنتبه”:

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