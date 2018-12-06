“شو بخاف عليكي” لـ عاصي الحلاني تحقق مليونًا جديدًا!

متابعة الخليج 365: يعيش فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بأغنية “شو بخاف عليكي”، المليوني مشاهدة في فترة لا تتعدى الـ5 أسابيع على إطلاقه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير بالذكر ان أغنية “شو بخاف عليكي” هي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. لمشاهدة فيديو أغنية “شو بخاف عليكي”:

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