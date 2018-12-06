بيروت تجمع صابر الرباعي بـ وليد توفيق – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: التقى النجم التونسي صابر الرباعي بالفنان اللبناني وليد توفيق على مائدة العشاء في العاصمة اللبنانية بيروت. ونشر صابر الرباعي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بـ توفيق وكتب بتعليقه عليها: “لقاء الصداقة والأخوة مع النجم العربي وليد توفيق، الله يديم المحبة”. الجدير ذكره أن صابر الرباعي يتواجد منذ أيام في لبنان حيث يضع لمساته الأخيرة على بعض الأغاني الجديدة والمقرر أن يتضمنها ألبومه الجديد.

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