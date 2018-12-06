طرح البرومو الرسمي للجزء الثاني من I’m Sorry – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل I’m Sorry البرومو الدعائي الرسمي الخاص بالعمل تهميدًا لعرضه في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وتدور أحداث الجزء الثاني من العمل حول أندريا سافاج التي تضع نفسها في سيناريوهات جديدة جديرة بالاهتمام، وتتساءل عن القيمة السوقية التي تستحقها في عملها، فينضم إليها زوجها مايك (توم إيفرت سكوت)، وابنتهما الفضولية أميليا (أوليف بتروتشى)، والوالدين المطلقين (كاثى بيكر ومارتن مول).

الجدير ذكره أن العمل يشارك فى بطولته كل من آدم سكوت، لينون بارهام، ديان رافائيل وسكوت أوكيرمان.