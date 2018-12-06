خاص- مجد موصللي يتابع بحماس لعبته المفضلة في اميركا

ضمن جولته الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، قام النجم اللبناني مجد موصللي بزيارة ومتابعة لعبته المفضلة كرة السلة مباشرة من ملعب لوس انجلوس ليكرز الشهير.

وخصّ “موصللي” متابعيه على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام بمجموعة من الفيديوهات تُظهر الحماس الشديد الذي واكب مباراة كرة السلة، اضافة الى صور مجد وهو يرتدي القميص الخاص بفريق “لوس انجلوس ليكرز” الذي فاز خلال المباراة.

من جهة اخرى، يتابع مجد جولته الفنية ضمن الولايات ويختتمها بحفلين يوم الجمعة، 7 كانون الاول/ديسمبر في لوس انجلوس والسبت 8 الجاري في بوسطن وذلك بعد احيائه سلسلة من الحفلات تكللت بالنجاح الكبير.

وبعد انتهاء الجولة في اميركا، يعود نجم “قلوب الصفحة” الى لبنان لمتابعة سهراته في التايغا البترون وبيروت الأسبوع المقبل وطبعاً تايغا دبي.