شكرا لقرائتكم بعد مفاوضات شاقة.. اتفاق بين أنجلينا جولي وبراد بيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نجما هوليود المطلقان أنجلينا جولي وبراد بيت لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهما الستة، بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة، وذلك حسبما قالت محامية جولي يوم الجمعة.

وقالت سامانثا بلي ديجان في بيان "تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقَّع عليه الطرفان والقاضي. وأوضحت أن هذا الترتيب، الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة.

وكانت جولي وبيت من أكثر الأزواج في هوليود جذباً للأضواء، وقد انفصلا في سبتمبر/ أيلول عام 2016 بعد قصة حب استمرت عشرة أعوام وزواج استمر عامين.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها، وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهما الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني.

ولم يوضح البيان الذي صدر، الجمعة، كيفية تقسيم الحضانة وامتنع متحدث باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان قد تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من ديسمبر أمام قاضٍ خاص في لوس أنجلوس.