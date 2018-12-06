وفاء عامر تُؤكِّد الانتهاء مِن تصوير "السرّ" وتنتظر عرضه

صرّحت الفنانة وفاء عامر بأنها تُحضّر لمسلسل جديد خلال العام الجديد وهو مسلسل "الحلال والحرام" مع مصطفى فهمي وسوسن بدر، مشيرة إلى أنها تنتظر عرض مسلسل "السر" مع الفنان حسين فهمي، والذي انتهت من تصويره كاملا منذ فترة قليلة.

وأوضحت وفاء عامر، خلال حديث خاص لها إلى " لايف ستايل "، أن الدراما حققت لها نقلة نوعية في مشوارها الفني، وبخاصة بعد الأعمال المميزة التي قامت بها، منها "الملك فاروق" و"نسر الصعيد" و"الطوفان" و"شطرنج".

سميرة موسى

وتحدّثت عامر عن شخصية "سميرة موسى" التي تتمنّى القيام بها، قائلة إن "هذه الشخصية أثّرت فيّ كثيرا وبالفعل هناك مشروع قادم لتقديم قصة حياتها خلال الفترة المقبلة، إذ إنها نموذج مشرف لكل العرب"، موضحة أنّها قرأت كثيرا عنها وما قدّمته في العلم، مؤكدة أنها تتمنى تجسيد هذه الشخصية حتى يتعرف عليها الأجيال الجديدة.

كاريوكا

وكشفت عن رأيها في الهجوم الذي تعرّضت له بسبب مسلسل "كاريوكا"، قائلة إنها لم تندم في حياتها على عمل فني قدمته، موضحة أنها ما زالت تتلقى ردود فعل المشاهدين عند عرضه، كما أنها تحب شخصية تحية كاريوكا وأحبت تقديمها، مبيّنة أنها لم تقدم في يوم شخصية إلا إذا كانت تعجب بها أو تتعاطف معها.

السينما

وقالت وفاء عامر إن لديها عددا من الأعمال في السينما التي تعشقها مثل "كف القمر" الذي قدمت فيه دور أم الفنان الراحل خالد صالح، موضحة أنها قبلت الدور لأنه حمل معاني كثيرة وكانت متأكدة من نجاح العمل لأنها تثق في قدرات المخرج الفنان خالد يوسف، وعن فيلم "الليلة الكبيرة" الذي قدمته منذ عامين ولم يُحقّق نجاحا أوضحت أن هذا العمل حقق نسبة مشاهدة لا بأس بها، مضيفة أنه فيلم للتاريخ لأنه ألقى الضوء على الإيمان بالخرافات التي تودي بحياة أصحابها.

وتحدّثت عن أسرتها وأكدت أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها الدكتور محمد فوزي وابنها الوحيد "عمر"، وعن رؤيتها لمشوار شقيقتها أيتن عامر أشارت إلى أن أيتن استطاعت أن تنال حب وثقة الجمهور في وقت قياسي، موضحة أن ما يميّز أيتن أنها تتعلم وتحب أن تسمع لكل مَن هو سبقها بالخبرة في مجال الفن، وهذا سبب نجاحها، وبشأن الألوان التي تعشقها أوضحت أن تحب الأبيض والأسود والأحمر، وعن الهوايات التي تمارسها في وقت فراغها أوضحت أنها تعشق مشاهدة الأفلام وقراءة الجرائد ومتابعة الأخبار والبرامج الحوارية، وبيّنت الأسباب التي تبكيها وتسعدها قائلة إن بكاء الأطفال يبكيها ومعاناة المرضى تبكيها، أما ما يسعدها هو أي شيء يسعد كل المصريين ورؤية نجاح عمل من أعمالها يسعدها جدا وحب الجمهور لها يسعدها أيضا.