ياسمين رئيس تكشّف عن بدء تصوير فيلم "لص بغداد"

أكّدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان محمد عادل إمام، في فيلم "لص بغداد"، موضحة أنها بالفعل بدأت تصوير العمل، وأنها فخورة بتجربتها في السينما، التي قدمت من خلالها مجموعة من الأفلام، التي لاقت نجاحًا كبيرًا منها، "الشيخ جاكسون، وبلاش تبوسني، وفتاة المصنع، وصنع في مصر".

وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل "، إنها دائمًا تتحدى نفسها في تقديم أدوار جديدة، موضحة أنها تحدت نفسها في تقديم فيلم مغربي عن "أم كلثوم"، وأنها قدمت الشخصية بشكل جديد، حيث كان التركيز على روح أم كلثوم وتحديها لنفسها في مواجهة الجمهور في العالم، وتحقيق شهرة عالمية واسعة استمرت عقود، حتى بعد رحيلها.

أفلام مهرجانات

وبشأن تمثيل أفلامها في كثير من المهرجانات، قالت هذا يسعد أي فنان، خاصة أن هذا يدل على أن الأفلام ذات جودة عالية، موضحة أنها تعلمت الكثير من الراحل محمد خان، في فيلم "فتاة المصنع"، حيث أنها تعتبره أكاديمية فنية مهمة، مشيرة أنها تعلمت منه اختيار أعمالها وبشكل عميق، وأنها تركز جيدًا في كل عمل تقوم به، مضيفة أن أفلامها دائمًا عن أحلام بنات جيلها بشكل كبير سواء في الحياة أو في العمل.

الدراما

وعن تكرار تجربتها في الدراما بعد نجاح "أنا شهيرة أنا الخائن"، قالت إنها سعدت بردود فعل الجمهور بالعمل، خاصة مشاهدها مع الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، والذي قام بأداء دور الأب لها، موضحة أن كل مشاهد البكاء في المشاهد كانت حقيقية، وأنها بالفعل تفكر في تجربة درامية جديدة ولكن بشرط ألا يقل المستوى عن "أنا شهيرة أنا الخائن".

العرض خارج الموسم الرمضاني

وعن رؤيتها في تواجد موسم درامي طوال العام، قالت إن الجمهور يذهب إلى العمل الجيد، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من المسلسلات التي حققت نجاحًا خارج الموسم الرمضاني بشكل كبير ومازال الجمهور يتابعها عند إعادة عرضها، وعن مثلها الأعلى، أوضحت أنها دائمًا تنظر للفنانة فاتن حمامة، قدوة لأنها ممثلة من الممثلات الرائدات في فن التمثيل، وقدمت كل الأنماط.

هوايتها

أوضَحت أنها تحب تغيير شكل البيت، تحب الديكور كثيرًا والرسم والسباحة، مؤكدة أنها سعيدة بتكوينها ولا تحب أن تقوم بإجراء عمليات تجميل، مشيرة أنها تحب شكلها كما هو وتحب كل ملامح وجهها.