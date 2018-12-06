شكرا لقرائتكم خبر عن بالقلوب الحمراء والحضن .. كيف هنأ تامر حبيب شريهان بعيد ميلادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة الإستعراضية شريهان، بعيد ميلادها الـ 54، وقد حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئتها بهذه المناسبة على طريقته الخاصة.

ونشر السيناريست صورة تجمعه بشريهان تقوم فيها الفنانة باحتضانه، وعلق على الصورة قائلاً : "عقبال مليون سنة حلوة زيك يا حلم حلمته واتحقق".

ولدت شريهان فى 4 ديسمبر 1964 بالقاهرة، وتعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها وعملت فى المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفنى عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذى أثر على عملها فى السنوات الأخيرة، ثم قامت بالعوده إلى الساحه والظهور العلن فى 2017.