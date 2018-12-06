شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. شاهد شريهان ترقص على عزف شقيقها فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أهم نجمات الاستعراض فى الوطن العربى، تميزت بمسيرة فنية رائعة، وحفرت كل أدوارها الفنية فى أذهان محبيها، وتحتفل اليوم أيقونة الاستعراض النجمة الكبيرة شريهان، بعيد ميلادها الـ54، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964، وبمناسبة عيد ميلاد ملكة الفوازير شاهد فيديو نادر لشريهان فى مرحلة الطفولة ترقص على عزف شقيقها عمر خورشيد.

وبدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهم العديد من الأفلام المهمة "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح والمسرحيات سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على ومن أشهر فوازيرها "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة.