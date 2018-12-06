منتصف ديسمبر.. أمسية فنية صوفية لفرقة المولوية على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
تحيي فرقة "المولوية" المصرية بقيادة عامر التوني، حفلا فنيا، يوم السبت 15 ديسمبر الجاري،على مسرح الجمهورية.
وتقدم الفرقة، خلال الحفل، مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة التنورة والإنشاد الديني والابتهالات ليعكس حالة فريدة من التصوف.
جدير بالذكر أن "المولوية المصرية" هي فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي الذي نشأ عن أحد الطرق التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره في مختلف دول العالم تأكيدا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة.
وشاركت الفرقة في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، استطاعت من خلالها تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة تتذوق هذا اللون من الفنون.
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