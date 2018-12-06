كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 10:33 صباحاً -

رعب بسبب انفلونزا الخنازير في حلب!

حالة من الخوف انتشرت في مدينة حلب بعد تسجيل إصابات بمرض انفلونزا الخنازير، وعزل مصابين في بعض المستشفيات.

وذكر مصدر طبي لموقع قناة “الجديد” أنه تم تسجيل عدد من الحالات في المدينة، حيث تم أخذ مسوحات من مرضى يشك بإصابتهم بالمرض وتبين أنهم مصابون به بالفعل.

وطمأن المصدر الطبي المواطنين بأنه توجد جميع الأدوية اللازمة لمعالجة المرض في المستشفيات الحكومية حيث تعطى بشكل مجاني، موضحاً أن نسبة الشفاء منه مؤكدة ولا داعي للخوف.

وفي حال تسجيل إصابة والتأكد منها، يتم عزل المرضى بهدف الحد من انتشار الفايروس في وقت يتم فيه إعطاء المريض الدواء اللازم وتخريجه من المستشفى بعد التأكد من شفائه.