هذا هو موعد زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي

بعد احتفالها بخطوبتها من الفنان احمد فهمي في صيف 2018، يبدو ان الفنانة هنا الزاهد مشغولة هذه الفترة في اعمالها الدرامية وهذا ما دفعها الى تأجيل حفل زفافها.

واكدت “هنا” ان بعد اسابيع قليلة ستبدأ تصوير مسلسلها الذي ستخوض به السباق الرمضاني لذا قررت تأجيل حفل الزفاف الى ما بعد شهر رمضان المبارك وذلك لأجل ان تركز اكثر على اعمالها.

وعن اعمالها الرمضانية، رفضت “هنا” الكشف عن المسلسلات التي ستخوض بها السباق الرمضاني في 2019 الى ما بعد توقيع العقد.

وكانت هنا الزاهد قد احتفلت بخطوبتها في منزلها في احتفال بسيط اقتصر على حضور العائلتين فقط، وبعض الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني. وحرصت هنا الزاهد على الرقص على أنغام “اوعدينى” و”3 دقات” مع والد العريس، كما منحت خطيبها أحمد فهمي قبلة وحضن فور الانتهاء من مراسم ارتداء خاتم الخطوبة.