شكرا لقرائتكم خبر عن "القادمون من إسكندرية".. أغنية "قرار إزالة" فى الساقية.. 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الروك السكندرية "قرار إزالة"، لمفاجأة جمهورها فى القاهرة بأجدد حفلاتها الغنائية بعد غياب، وذلك على مسرح الساقية فى تمام السابعة مساء الخميس 13 ديسمبر. وتقدم "قرار إزالة" توليفة غنائية دسمة من أغنيات ألبومها الجديد "دور ملعوب"، خلاصة تجربتها الموسيقية فى الساحة لأكثر من 4 سنوات، والذى يضم فى جعبته دستة أغانى، منها "مراية حكايتك" و"ميكروسكوب"، و"شريط بيسف"، والتى تم إطلاقها مؤخرًا بشكل فيديو كليب.

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