رانيا فريد شوقي تنتهي من الشيخة "شيماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

انتهت النجمة رانيا فريد شوقي من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "أيام العسل"، تأليف فاروق الشعيبي وإخراج أحمد نور ، وتشارك في العمل نخبة من الفنانين المصريين والسعوديين.

تدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة وتشارك في الحلقة رقم 20 بعنوان "العرافة" مع كل من الفنانين علاء مرسي وإيناس كامل ومحمد حسني وبعض النجوم العرب، وقالت الفنانة رانيا إنها تجسد في المسلسل شخصية العرافة "الشيخة شيماء"،التي تقوم باستغلال كل من حولها وتوهم المحيطين بها بقدرتها على حل مشاكلهم ومساعدتهم في العديد من الأمور.

وأشارت إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها في أحداث المسلسل في استديو المغربي بمنطقة سقارة،متوقعة أن يحقق العمل نجاحا كبيرا جماهيريا كبيرا وأن يحظى بإشادة الجمهور العربي عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "أيام العسل" إنتاج مصري سعودي مشترك،وتأليف فاروق الشعيبي إخراج أحمد نور،وتدور أحداثه في 36 حلقة منفصلة،من المقرر أن يتم عرضه في 3 مواسم في كل موسم 12 حلقة.

من جهة أخرى،قالت رانيا إلى أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" والمقرر عرضه في موسم منتصف العام المقبل.

وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أن الجزء الثاني من المسلسل يشهد العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل ،حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة،كما أشارت إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.