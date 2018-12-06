هذه الصورة تحبها الفنانة أنغام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها من أحد حفلاتها، قالت إنها صورة تحبها.
يُذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرًا حفلها على مسرح "زا ماركيه"، وقدمت خلال الحفلة أكثر من 25 من أجمل أغانيها.
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