شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تكشف حقيقة زواجها قريبًا من صديقها اليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت المطربة العالمية جينيفر لوبيز كل الأخبار المتعلقة بخصوص زواجها من صديقها اليكس رودريجز بعدما أكدت العديد من المواقع العالمية تحضيرهما للزواج حاليًا، وذلك حينما حلت ضيفة على حلقة برفقة المذيعة الشهيرة الين.





جينيفر لوبيز أكدت أنه لا وجود لأية تحضيرات للزواج عكس ما يتردد كما أضافت أن هذا السؤال صار أكثر سؤال يتم سؤالها به خلال الفترة الماضية وهو ما تنفيه دائمًا حتي ظن البعض أنها تفضل إخفاء الأمر، وهو الأمر غير الصحيح –وفقاً لتصريحاتها- بتأكيدها على أن وجود الحب لا يعنى بالضرورة الإقدام على خطوة الزواج.

تصريحات جينيفر لوبيز جاءت فى الوقت الذي أكدت فيه عدد من المواقع العالمية تحضيرهما للزواج نهاية 2018 الذى لن يمر إلا بزواج الثنائى الذي يحظي بجماهيرية عريضة من عشاقهما.

على جانب آخر تنتظر المطربة العالمية عرض فيلمها Second Act خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية الشهر فى الـ21 من ديسمبر الجاري بعدما تم طرح البرومو الخاص به مؤخرًا.