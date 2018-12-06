شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مليون دولار حصيلة إيرادات Creed II فى أسبوعين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Creed II إيرادات وصلت إلى 93 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 21 نوفمبر في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 81 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و11 مليون دولار حول العالم.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبي، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو.

يدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بي جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسي إيفان دراجو، الذي قتل داخل الحلبة في فيلم Rocky IV.

الفيلم من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.