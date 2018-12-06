بكلمات مؤثرة.. أحمد السقا يتذكر جده الفنان عبده السروجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة يتذكر بها جده الراحل الفنان عبده السروجي.
كتب السقا: "الله يرحمك يا جدي، عبده السروجي أول من غنى (بلد المحبوب، وغريب الدار)، وإذا بحثتم عن تاريخه ستجدون المزيد، وهو من غنى لفلسطين أغنية تعد من الروائع اسمها (الله يصونك يا فلسطين)، عبده السروجي جدي ولي الفخر".
عبده السروجي مغني مصري، هو جد الممثل أحمد السقا من ناحية الأم، غنى في أوبريت الليلة الكبيرة.
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