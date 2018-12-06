شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. احتفالية كبرى بمناسبة مئوية ميلاد ليلى مراد فى مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت إشراف فارس عبد المنعم احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد وذلك فى السابعة مساء الإثنين المقبل بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وذلك برعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال. يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلى يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة ليلى مراد يعقبه برنامج موسيقى غنائى تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. كما أيضًا يتضمن الحفل مجموعة من أروع أغانى الراحلة ليلى مراد، مع إهداء الحضور كتيبًا يتناول رحلة عطاء قيثارة الحب والطرب ليلى مراد إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.

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