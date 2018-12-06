هذه رسالة أيتن عامر لشريهان في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة للفنانة شريهان تهنئها فيها بعيد ميلادها.

كتبت أيتن، في تعليقها على الصورة: "كل سنة وأنتي نجمة كل جيل، ياللي جمالك عمره ما هيكون موضة وتروح، تعيشي وتفضلي حبيبة الملايين وأطيب قلب في الدنيا".

يُذكر أن الفنانة شريهان تحتفل اليوم بعيد ميلادها الرابع والخمسين، إذ ولدت في القاهرة في 6 ديسمبر 1964 وهي شقيقة الفنان عمر خورشيد، وتعتبر من أهم الفنانات الاستعراضيات في مصر.​