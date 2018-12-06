منى هلا ترشح هذا الفيلم للنسويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، "أفيش" فيلم "Colette".

وكتبت هلا معلقةً: "الفيلم ده لطيف أبقوا بصوا عليه كده ومستوحى من أحداث حقيقية، عن الجندرية وسطوة تحكم الرجالة والستات اللي بتدافع عن حقوقها الفيلم غير مناسب للأطفال".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى هلال فيلم "ليل-خارجي" والذي شارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة كريم قاسم ومنى هلا، ومن تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبد الله السيد.​