جدول عرض فيلم "فوتو كوبي" في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تشهد العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم الخميس، عرض الفيلم المصري "فوتو كوبي" للفنان الكبير محمود حميدة.

تدور قصة فيلم "فوتو كوبي" حول رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، يمتلك مكتبة تصوير ونسخ المستندات في حي أحد أحياء الطبقة المتوسطة.

وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، والعمل إخراج تامر عشري، وتأليف هيثم دبور.

يشار أن فيلم "فوتو كوبي" من إخراج تامر عشري، تأليف هيثم دبور بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، فرح يوسف، على طيب، أحمد داش.​