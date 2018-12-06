البابا تواضروس معلقا على أزمة فستان رانيا يوسف: “اللبس حرية شخصية وليس لنا حق ان نتكلم فيه”… فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 02:04 صباحاً -

البابا تواضروس الثاني

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف الجريء، والذي ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

وقال البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “رأي عام” المُذاع عبر فضائية TeN، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأربعاء، إنه قرأ في الجرائد عن ملابس إحدى الفنانات التي أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكداً أن اللبس حرية شخصية، وليس لأحد حق أن يتحدث فيه.

كانت رانيا يوسف أثارت جدلا كبيرا بسبب الفستان الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، إذ ارتدت فستانا شفافا باللون الأسود.