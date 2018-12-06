“مجتمع جبان بيفرض ارادته على الضعيف”… هكذا علقت ديما صادق على ازمة فستان رانيا يوسف

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 02:04 صباحاً -

ديما صادق

استنكرت الاعلامية اللبنانية ديما صادق الحملة الاعلامية التي تتعرض لها الممثلة المصرية رانيا يوسف بسبب الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

واعادت ديما صادق نشر تغريدة لرانيا يوسف وعلقت قائلة: “هيدا مجتمع جبان بيفرض ارادته على الضعيف . رانيا يوسف اجبرت على الاعتذار بسبب فستانها ، بينما من المفترض ان يعتذر هو مجتمع يعتقد انه قوام على نسائه حتى بعلاقتهن باجسادهن . مجتمع مريض ذكوري .”

يذكر ان رانيا قدمت اعتذارا رسميا للشعب المصري، وذلك خلال اطلالتها في برنامج “الحكاية مع عمرو اديب”، حيث قالت: “اللي حصل كان من غير قصد ونية صافية جدا ولو كان في غلط حصل سامحوني انا بني ادمة وكلنا بني ادمين حقكم عليا”.