صورة نادرة لسامح حسين قبل الشهرة.. هل تغير كثيرا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سامح حسين جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سامح علق على الصورة وكتب: «أيام الفسكوز»، حيث كانت الصورة وهو في صباه، بينما لم يكن حقق الشهرة بعد، وكان يرتدي ملابس عادية وبسيطة.

صورة الفنان المصري حققت عدد كبير من اللايكات، كما علق الجمهور بكثافة على الصورة، وقال الفانز إن شكله لم يتغي كثيرا، بينما سخر الجمهور من قميصه الذي يرتديه قائلين إن عدد كبير من الفنانين ارتدوا مثيله.

سامح حسين يحضر لبرنامج تليفزيوني جديد على قناة بعنوان «الدور على مين»، وكان آخر أفلامه في السينما «الرجل الأخطر».

وفيلم “الرجل الأخطر” بطولة سامح حسين، وإدوارد، ورحمة حسن، وهالة فاخر، وسليمان عيد، ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.

كما عرض الفنان مسرحية بعنوان «عربي منظرة»، في الإسكندرية والمسرحية يشارك ببطولتها سليمان عيد، إيمان السيد، نادية شكري، هاني الأسمر، إيمي طلعت زكريا، ومن تأليف طارق رمضان وإخراج هشام عطوة.