ميريهان حسين في جلسة تصوير مرحة تبرز رشاقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ميريهان حسين ظهرت في الصور بلوك بسيط، ولكن فكرة الجلسة جاءت مختلفة، حيث كانت ميريهان على أحد الطرق الجديدة، بينما عكست الصور مدى مرحها، ورشاقتها، وبدت متوهجة.

الفنانة المصرية ارتدت ملابس كاجوال عادية، ولم تغير من تسريحة شعرها المعتادة، ولكن الروح التي ظهرت من خلال الصور جعلت الجمهور يتغزل فيها، وعلقت الفنانة وكتبت: «لا تطلب مني أن أمشي بينما يمكنني الطيران».

جمهور الفنان الشابة عبر عن إعجابه بالصور التي نشرتها، والتي أظهرت رشاقتها، حيث فقدت ميريهان الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية.

يُذكر ان ميريهان شاركت في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل «ايوب»، مع النجم مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي وهنا الزاهد ونخبة أخرى من النجوم.

كما عرض لها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شاركت ببطولته مع سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد عادل، وفاء سالم.