سرقة منزل مايلي سايروس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصبحت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، سيئة الحظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ما كشفت بعض المصادر الصجفية لموقع TMZ المعني بأخبار المشاهير، أنه بعد جرد منزل النجمة العالمية اتضح أنه تم سرقة عدد من الآلات الموسيقية القيمة كالجيتار وهو ما يبلغ ثمنهم 10 آلاف دولار.

ومن الممكن أن يكون هناك أشياء أخرى تم سرقتها من منزل النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حريق منزلها ضمن حرائق عابات كالفورنيا، ومن المقرر أن تظهر الأشياء المسروقة بعد الجرد النهائى، وحتى الآن لم يتضح كيف تسلل اللصوص إلى مخزنها وتمت السرقة.

وكانت مايلى سايروس وخطيبها نجم هوليوود ليام هيمسورث، قد احتفلا مؤخرا، بعيد ميلاد النجمة العالمية، حيث نشر النجم العالمي الشهير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” صورة لمايلى وهى تقف بين ” البلونات ” الملونة بينما كانت تحتضن كلبها، ولاقت الصورة اعجاب الكثير من مرتادى صفحته وحصدت أكثر من 1.9 مليون ” likes ” فى 13 ساعة فقط.