تحديد أسعار تذاكر حفل راغب علامة فى الكريسماس بالقاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حددت الجهة المنظمة لحفل النجم اللبناني راغب علامة، والذى من المقرر أن يقام فى القاهرة بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة حيث أنقسمت اسعار التذاكر بين ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 5000 جنيه، والثانية بـ4000 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 3000 جنيه.

ومن المقرر أن يشدو النجم اللبناني، خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها: اللي باعنا، قلبى عشقها، نسينى الدنيا، أنا اسمي حبيبك، أنا ضايع من دونك، بحبك، واشتقتلك نار، مبهزرش، حبيب قلبي، قلبي احتار، أنتي وأنا، احضني أكتر، حبيب ضحكاتي، ذكريات، بعشق قلبك، مليون مرة.

و طرح راغب علامة، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي حملت اسم “يلا حبيبي” على طريقة الفيديو كليب، وشاركته النجمة النيجيرية Seyi Shay .

وبالرغم من مرور سنوات على تصريحات الفنان اللبناني راغب علامة، حول تفاصيل زواجه من زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، إلا أنه تم إعادة نشر هذه التصريحات مؤخرًا بكثرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

راغب علامة قال خلال لقائه في برنامج «سمر والرجال»، مع الإعلامية سمر يسري، والذي كان يقدم عبر فضائية «القاهرة والناس»: «إن تزوج عن طريق الصالونات، وأنه تعرف على زوجته قبل أن يقرر الارتباط بها».

وأضاف: «أن ما جمعهما لم يكن قصة حب وغرام وبكاء وسهر الليل».

وأكد أن الرجل لو أحب من الممكن أن تزوغ عينه، ولكن السيدة إذا أحبت فمستحيل أن تنظر لغير زوجها، معتبرًا أن الخيانة خطأ كبير ولكنه لا يعرف سبب حدوثه من بعض الرجال.