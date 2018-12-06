تكريم خالد سليم في مهرجان «نجم العرب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يكرم النجم المصري خالد سليم ، في مهرجان “نجم العرب” عن مسلسله “رسايل” بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت، والذي من المقرر أن يتم يوم الخميس 6 ديسمبر.

وحصل خالد سليم عن أكبر نسبة تصويت من الجمهور الخليجى والعربى بوجه عام ، حيث حصل على أعلى نسبة أصوات وصلت لـ 70% من مجموع التصويت لباقى الفنانين المشاركين فى المهرجان ، لاسيما أن المهرجان يعتمد على تصويت الجمهور العربى والخليجى فقط.

مسلسل “رسايل”، بطولة النجمة مى عز الدين ، والذى عرض فى رمضان الماضى 2018 وكان خالد سليم قد نال إشادات كبيرة عن دوره فى المسلسل على المستوى النقدى والجماهيرى .

وعلى جانب أخر، يعرض لخالد سليم حاليًا مسلسل “ابواب الشك” على قناة الحياة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، لقاء الخميسى، عائشة بن أحمد، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج.