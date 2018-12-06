حفلات رأس السنة تعيد ميريام فارس للغناء بعد غياب بسبب مرضها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد فترة غياب طويلة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن الساحة الفنية بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها وأبعدتها لفترة وصلت لستة أشهر، تعود للغناء مرة أخرى.

ميريام فارس، من المقرر أن تحيي حفل غنائي في جزيرة المارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والاحتفال من تنظيم شركة «بلاتينوم ريكوردز»، لاحتفالات رأس السنة.

الفنانة اللبنانية، ستشارك في إحياء الحفل الغنائي الكبير، المقرر إقامته ليلة 31 ديسمبر الجاري، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان المصري عمرو دياب.

وكانت ميريام فارس، قد نشرت صورة حملت تاريخ 12 ديسمبر 2018، ولم تكشف عما سيحمله هذا التاريخ، كما أنها لم تشر لأي تفاصيل أو أخبار عن الحفل.

وتكهن جمهورها بأنه ربما يكون موعد عودتها للساحة الفنية بعد غياب استمر لستة أشهر، ومنهم من ظن أنه موعد وضعها لابنها الثاني ولذلك اختفت عن الأنظار.

وكانت المطربة اللبنانية ميريام فارس قد أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، وأنها ليست مصابة بالسرطان كما اعتقد البعض، لكنها في نفس الوقت لم تكشف عن مرضها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.