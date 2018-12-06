منة فضالي تعد وليمة رنجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بمجموعة صور طريفة لها من كواليس مسلسلها الجديد “قيد عائلي”.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تعد وليمة رنجة مميزة لطاقم العمل.

منة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “صباح الفل عليكم كان يوم رنجة كده على الماشي في تصوير قيد عائلي.. مقولكوش بقى على اللوكيشن والروائح وسلمى وريحانة صوروني وانا بعملها”.

وأضافت: “مقولكوش على طعمها بقى مدير التصوير بقى عاوز كل أورد أعمله رنجة .. المهم يعني إن أحلى حاجة كانت في اليوم ده اللمة وإني وسط كل الكرو من الصغير للكبير ربنا يدمها علينا كلنا حب الناس”.

وظهرت منة في الصور بلوكجديد، حيث كانت قد غيرت لون شعرها مؤخرا إلى اللون الأشقر الفاتح الثلجي.

ومسلسل “قيد عائلي” ، بطولة ميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان، حسين، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وأميرة هانى، وكارولين عزمى، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.