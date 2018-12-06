أحلام تخسر 15 كيلو من وزنها.. كيف فعلتها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لاحظ جمهور الفنانة الإماراتية أحلام خسارتها للكثير من وزنها الزائد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعهم للتساؤلا عن سر رشاقتها، وإن كانت قد خضعت لعملية تكميم للمعدة أم أنها اتبعت نظاما غذائي قاسي.

أحلام خرجت عن صمتها لتعلق على ذلك الأمر، خلال لقائها مع برنامج MBC Trending، حيث كشفت أنها بالفعل خسرت 15 كيلو جراما من وزنها، ليصبح وزنها الحالي 80 كيلو جرام، وأنه يعد وزن مثالي حيث أن طولها 176 سم.

الفنانة الإماراتية نفت كل ما تردد عن خضوعها لعملية تكميم للمعدة، لافتة إلى أنها ذهبت للطبيب بالفعل لإجراء هذه العملية، لكنه رفض رفضا قاطعا، مؤكدا أن وزنها لا يستدعي إجراء هذه العملية.

وأكدت أنها إذا كانت قد خضعت بالفعل لهذه العملية كانت ستعلن عن ذلك، لأن ليس في ذلك ما يعيبها، لافتة إلى أن من يخضع لهذه العملية لا يستطيع الوقوف على المسرح إلا بعد مرور 6 أشهر، وهي خلال الفترة الماضية أحيت الكثير من الحفلات، مما ينفي صحة هذه الادعاءات.

أما عن سر خسارتها لوزنها، قالت إنها تمارس الرياضة بشكل يومي، وتشرب الماء بمعدل ثابت، أما الأكل فتأكل ما يحلو لها لكن بمقدار محدد.

يُذكر أن أحلام قد أحيت مؤخرا حفل غنائي كبير بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وسط حشد من محبيها تجاوز الـ10 آلاف شخصاً بحديقة البرج بدبي، وقد تألقت بطلّة أكثر من رائعة، حيث اختارت فستاناً اقرب للقفطان، وتزينت بوشاح من اللونين الذهبي والأسود، حمل صورة أول رئيس لدولة الإمارات، الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مع كلمات: «المؤسس، الوالد، القائد، الملهم، المعلم زايد بن سلطان اَل نهيان».