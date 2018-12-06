محمد عبدالرحمن يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد زواجهما الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد عبدالرحمن بعيد زواجه الأول، بأن قام بنشر صورة من حفل زفافه، ووجه رسالة رومانسية لزوجته.

عبدالرحمن كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله عدت سنة وإحنا مع بعض متجمعين في بيت واحد وإنتِ معايا يا أحلى آية في الدنيا”.

وتابع: “ربنا مايحرمنيش منك أبدا، ويديم علينا نعمة المحبة، والحمد لله ربنا رزقنا بأحلى ليلى وبقينا تلاتة، كلنا ماسكين في بعض، ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا ويكفينا شر كل حاجة وحشة إحنا وإنتو، ليلى بتعيط لازم أقوم”.

وكان محمد عبدالرحمن قد احتفل بعقيقة مولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم “ليلى”، مساء الجمعة 23 نوفمبر.

والحفل حضره عدد من نجوم الفن منهم الفنان أحمد السعدني، والفنان ورامز جلال، والفنان محمد علي رزق، والفنانة مها أحمد، والفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

الفنان المصري نشر رسمة طريفة له وهو يحمل ابنته، وكتب عليها “أنا بابا يلا”، وشكر كل من حضر الحفل، بقوله: “بشكر كل الناس اللي شرفونا امبارح ونورونا في #عقيقة_ليلي_محمد_عبدالرحمن ونردهالكوا في الافراح يارب”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “وربنا يفرح كل الناس وبارك الله لنا في الموهوب وبشكر بشكل خاص الفنان العالمي منعم اللي رسملي الصوره الحلوه ديه تسلم ايدك يا منعم”.