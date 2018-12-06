ويزو في أول ظهور لها بعد إعلان حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ظهرت الفنانة المصرية ويزو، نجمة “مسرح مصر”، بزيادة وزن كبيرة، وذلك في أول ظهور لها بعد الكشف عن حملها في طفلها الأول من زوجها شريف حسني.

الفنانة المصرية حلت ضيفة على إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وقد أطلت في الحلقة مرتدية عباءة صفراء فضفاضة، إلا أنها فشلت في إخفاء وزنها الزائد.

ويزو كشفت خلال الحلقة إن اسمها الحقيقي هو دينا محسن، وأنها سميت بـ “ويزو” على اسم نوع “اللانوشن” الذي كانت تحب تناوله في طفولتها، لافتة إلى أن أصدقائها في المدرسة كانوا يطلقون عليها اسم “ويزو” و”ماما عضلات”.

وكان الفنان سعد الصغير قد كشف عن حمل ويزو، من خلال تعليقه على صورة لها، حيث كتب: “يارب يسعدك أطيب حد شفته، وانا لي الشرف إني اشتغلت معاكي في مسرح مصر أخوك سعد الصغير”.

وأضاف: “لازم تعزميني على السبوع علشان أجيب الفرقة ونعملك أحلى سبوع وربنا يقومك بألف بألف سلامة”، وهو ما كشف عن حملها، وانهالت عليها التهاني والمباركات من جمهورها.

يذكر أن ويزو قد احتفلت بزفافها إلى عريسها شريف حسني في شهر نوفمبر عام 2017، وذلك داخل فندق تيبا روز قاعة لاروز بالتجمع الخامس.